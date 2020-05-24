Pakistan'da bayram namazı kılındı
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Pakistan'da bayram namazı kılındı

Türkiye'den bir gün sonra ramazan ayına giren Pakistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor.

Pakistan'da bayram namazı kılındı
24.05.2020 06:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 06:41

Türkiye'den bir gün sonra ramazan ayına giren Pakistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir camilere gidemeyen halk, bayram namazı için ülkenin sembollerinden başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'ne akın etti.

Hükümetin aldığı karar nedeniyle bayram namazı yalnızca yarım saat sürerken, toplu bayramlaşmanın yasak olduğu camide saflara sosyal mesafe kuralı gözetilerek duruldu.

Maskesiz girişin yasak olduğu caminin dışında seyyar satıcılar maske satarken, namaz sonrası alınan yasak kararının aksine bayramlaşma gerçekleşti.

Ülkede mart ayında getirilen cemaatle namaz kılma yasağı iki hafta önce kaldırılmış, camilere ateşi yüksek olanlar, maskesiz kişiler ve 65 yaş üstünün alınmaması kararlaştırılmıştı.

Camilerdeki halıların kaldırılması ve sosyal mesafe kurallarına uyularak saf oluşturulması kararı da alınırken bayram namazının yalnızca yarım saat sürmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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