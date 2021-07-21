İSLAMABAD - Pakistan'da bayram namazı eda edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSLAMABAD - Pakistan'da bayram namazı eda edildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününün bugün idrak edildiği Pakistan'da Müslümanlar, bayram namazı dolayısıyla camileri doldurdu.

Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde bayram namazı maske ve mesafe önlemlerine uyularak kılındı ancak cemaat kalabalıklaştıkça sosyal mesafe kuralına aykırılıklar oluştu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de bayram namazını Faysal Camisi'nde kıldı. Cami çevresinde ve içinde alınan güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Bayram namazı vesilesiyle bir araya gelen Müslümanlar, namazdan sonra bayramlaştı.

İSLAMABAD - Pakistan'da bayram namazı eda edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da bayram namazı eda edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da bayram namazı eda edildi
İSLAMABAD - Pakistan'da bayram namazı eda edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası soruları yanıtladı Açıklaması
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Bakan Koca'dan bayram mesajı: Aşı olanlardan istirham ediyorum, olmayanlarla konuşsunlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ersin Tatar Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Hande Erçel Erkan Petekkaya
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSLAMABAD - Pakistan'da bayram namazı eda edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 07:46:44. #1.16#

title