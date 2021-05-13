Pakistan'da bayram namazı eda edildi

Pakistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışların engellenmesi amacıyla uygulanan kapanma tedbiri altında girdi.

Pakistan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışların engellenmesi amacıyla uygulanan kapanma tedbiri altında girdi.

Ülke genelindeki camilerde maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması zorunlu tutuldu.

Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde bayram namazı maske ve mesafe önlemlerine uyularak kılındı ancak cemaat kalabalıklaştıkça yer yer sosyal mesafe kuralına aykırılıklar oluştu.

Namazın ardından İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları protesto edildi.

Caminin dışında toplanan cemaat, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Başbakan Han'dan tedbirlere uyulması çağrısı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, dünya genelindeki Müslümanların bayramını tebrik etti.

Han, dünya salgınla mücadele ettiği için bu bayramın farklı olduğuna dikkati çekerek, kutlamalarının sorumlu şekilde yapılmasını ve Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı