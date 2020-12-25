Son dakika haberi... Pakistan'da bankada patlama

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir bankada patlama meydana geldi. Pakistan polisi, yaşanan patlamada ölen ve yaralanan olmadığını açıkladı.

Pakistan'ın Sind eyaletine bağlı Karaçi kentinde bir bankada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, patlamada bankanın hasar gördüğünü fakat can kabının olmadığını açıkladı. Kıdemli Başkomiser Murtaza Tabassum, patlamanın bankanın içinde gerçekleştiğini ifade ederek, patlamanın şiddeti nedeniyle çevrede bulunan bir araç ve motosikletin hasar gördüğünü aktardı. Patlamanın nedenini belirlemek için olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildiğini belirten Tabassum, ölü ve yaralı olmadığını belirtti.

Karaçi'de çarşamba günü de bir buz fabrikasında büyük bir patlama yaşanmış, olayda 8 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralanmıştı.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı