Pakistan'da ayakkabı fabrikasında yangın: 15 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangın sonucu 15 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Muridke şehrinde bir ayakkabı fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer yangın nedeniyle 15 kişinin yaralandığını ve olayda can kaybı olmadığını açıkladı. Yetkililer ayrıca fabrikadaki işçilerin tahliye edildiğini bildirdi.

Pencap eyaleti itfaiye ekipleri bölgede yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini, yangının nedeninin ise henüz belirlenemediğini açıkladı. - LAHOR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa