Pakistan'da avukatlardan Fransa karşıtı protesto
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Pakistan'da avukatlardan Fransa karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'ın Karaçi kentinde yüzlerce avukat sokaklara dökülerek, Fransa karşıtı gösteri düzenledi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde yüzlerce avukat sokaklara dökülerek, Fransa karşıtı gösteri düzenledi.

Pakistan'da Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) Başkanı Sahibzada Saad Hussain Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde başlayan protestolar devam ediyor. Bu defa yüzlerce avukat, Karaçi kentinde sokaklara dökülerek, Fransa karşıtı gösteri düzenledi. Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteride Macron'un fotoğrafları ateşe verilerek, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi için çağrıda bulunuldu.

Pakistan'da geçtiğimiz günlerde Fransız büyükelçisinin sınır dışı edilmesi çağrısında bulunan TLP Başkanı Rizvi'nin gözaltına alınmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar patlak vermişti. TLP destekçileri araçları ateşe vermiş, çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, en az 40 polis de yaralanmıştı.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'da avukatlardan Fransa karşıtı protesto
Pakistan'da avukatlardan Fransa karşıtı protesto
Pakistan'da avukatlardan Fransa karşıtı protesto
Pakistan'da avukatlardan Fransa karşıtı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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