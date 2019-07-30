Pakistan'da askeri uçağın düşme anı kamerada
Pakistan'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri uçağın, düşme anına dair görüntüler yayınlandı.
Pakistan'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri uçağın, düşme anına dair görüntüler yayınlandı. Uçağın düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetmişti.
Ravalpindi şehrinin Mora Kalu ilçesinde sivillerin olduğu yerleşim alanına düşen askeri uçağın, düşme anına dair görüntüler yayınlandı. Uçak eğitim uçuşu sırasında düştü. 5 kişilik mürettebatla birlikte 13 sivil hayatını kaybetmişti. Son belirlemelere göre ise yaralı sayısının 12'ye çıktığı duyuruldu.
Kaynak: DHA
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