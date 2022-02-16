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Pakistan'da askeri hastanede yangın

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan askeri hastaneden çıkan yangında, hastalar askeri helikopterle tahliye edildi.

Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan askeri hastaneden çıkan yangında, hastalar askeri helikopterle tahliye edildi.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde yer alan Peşaver kentinde bulunan Birleşik Askeri Hastanesi'nin Cerrahi Binasında yangın çıktı. Pakistan ordusu, yangından kaçarak hastanenin çatısına çıkan hastaları ve personeli askeri helikopterle tahliye etti. Zemine yakın katlarda bulunan ise merdiven yardımıyla binadan çıkarıldı.

Yangından ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangının, elektrik tesisatındaki kısa devre sonucu çıkmış olabileceği ifade edildi.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'da askeri hastanede yangın

Pakistan'da askeri hastanede yangın

Pakistan'da askeri hastanede yangın

Pakistan'da askeri hastanede yangın

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Pakistan, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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