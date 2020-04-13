Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölüPakistan, (DHA)- Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinde düştü.

Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Pakistan, (DHA)- Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinde düştü. Kazada, 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Gujarat şehrinde, askeri eğitim uçağı düştü. Eğitim uçağının MFI-17 Mushshak tipi olduğu ve içerisinde bulunan 2 pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler (ISPR) kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA