Pakistan'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 4 kişi öldü
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Pakistan'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 4 kişi öldü

Pakistan'da aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi şehrinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, son birkaç gündür devam eden aşırı yağışlar Karaçi'de hayatı olumsuz etkiledi.

Şehrin çeşitli bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda biri çocuk 4 kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı ve yollardaki su birikintileri sebebiyle de trafik durma noktasına geldi.

Pakistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği belirtilerek halktan dikkatli olmaları istendi.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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