Pakistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan afet ve kazalarda 4 kişi öldü
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Pakistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan afet ve kazalarda 4 kişi öldü

Pakistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan afet ve kazalarda 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Peşaver şehrinde aşırı yağışlar sonucu bir evin çatısında çökme meydana geldi.

Çöken çatının altında kalan 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Başkent İslamabad'da geçen hafta şiddetli yağışlar sonucu sel oluşmuş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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