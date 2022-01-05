Pakistan'da aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle evler yıkıldı, yollarda çökmeler meydana geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Gwadar, Çaman, Ormara ve Keç bölgelerinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yağışlar sebebiyle Çaman'da 200'ü aşkın ev ve eğitim tesisi yıkıldı, yollarda çökmeler yaşandı. Birçok bölgede elektrik kesintileri oldu, çok sayıda ev sular altında kaldı.

Gwadar'da acil durum ilan edildi

Belucistan yönetimi, Gwadar'da acil durum ilan etti.

Yağışların etkili olduğu yerlerde arama kurtarma çalışmalarına ordu ve deniz kuvvetleri personeli de katıldı.

Bölgede can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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