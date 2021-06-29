Pakistan'da aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde görülen aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

Pakistan'ın çeşitli şehirlerinde görülen aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiledi.

Dünyadaki sıcaklık verilerinin derlendiği "ogimet" platformuna göre, hava sıcaklıkları Sibi'de 48, Jacobabad'da 46, Jhelum'da ise 44,6 olarak kayda geçti.

Yerel basındaki haberlere göre, aşırı sıcaklardan korunmak için klima, vantilatör ve çeşitli araçları kullanan vatandaşlar, yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle de zor durumda kaldı.

Dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlar ise ıslak havlularla serinlemeye çalıştı.

Jacobabad'da derece 52'yi gösterdi

Dün 52 derece sıcaklığın görüldüğü Jacobabad'da bugün sıcaklık 48 dereceye düşse de sokaklar yine ıssızdı.

Geçimlerini sağlamak için dışarı çıkmak zorunda kalan çok sayıda kişi, güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurdu.

Pakistan'da, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı, 28 Mayıs 2017'de Belucistan eyaletinin Turbat kentinde 53,5 derece kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı