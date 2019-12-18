Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeyinde Afganistan sınırı üzerinde bulunan Lower Dir şehrinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan iki polis memuru hayatını kaybetti

18.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:12
Pakistan'da aşı yapan ekibi koruyan 2 polis memuru silahlı saldırıda hayatını kaybetti

'ın kuzeyinde sınırı üzerinde bulunan Lower Dir şehrinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan iki polis memuru hayatını kaybetti.


Ülkede kapı kapı gezerek çocuk felci aşısı yapan bir sağlık ekibine eşlik eden polisler pazartesiden itibaren üç gün boyunca mesai yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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