Pakistan'da ASFAT ile Bahria Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Pakistan'da ASFAT ile Bahria Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Pakistan'da ASFAT ile Bahria Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Bahria Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ile Bahria Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Başkent İslamabad'da Bahria Üniversitesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Bahria Üniversitesi Rektörü Emekli Koramiral Kalim Şevket, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ve davetliler katıldı.

ASFAT Genel Müdürü Akgün, burada yaptığı konuşmada, ASFAT'ın Pakistan için ürettiği MİLGEM korvetlerine atıfta bulunarak, gemiler inşa etmenin yanı sıra esas gayelerinin birlikte çalışma kültürü oluşturmak olduğunu söyledi.

Bahria Üniversitesi'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Akgün, Bahria Üniversitesi'nin en iyi ve en parlak öğrencilerinin kendileriyle çalışmasından gurur duyacaklarını kaydetti.

Bahria Üniversitesi Rektörü Emekli Koramiral Şevket ise ASFAT ile karşılıklı olarak bazı iş birliği alanlarında mutabık kaldıklarını dile getirerek, öğrenci değişimleri, araştırma projeleri, konferans ve seminerler düzenlenmesi gibi çeşitli alanlardaki ortak çalışmalar ile üniversitelerinin ASFAT'ın iş birliğinden faydalanacağını vurguladı.

Şevket, üniversite olarak ASFAT'a sunabileceklerinden daha fazlasını yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, imzalanan iş birliği anlaşmasının ASFAT ile Bahria Üniversitesi arasında çok verimli bir ilişkinin başlangıcı olacağını ümit ettiğini kaydetti.

Söz konusu anlaşma, insan kaynağı gelişimi, denizcilik alanında kapasite artırımı ve karşılıklı mutabık kalınan disiplinleri içeriyor. Öte yandan, anlaşma kapsamında ASFAT, Bahria Üniversitesi öğrencilerine Türkiye'de okuyabilmesi için burs desteği de sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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