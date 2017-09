Pakistan'da Arakanlı Müslümanlara Destek Gösterileri

Pakistan'ın çeşitli kentlerinde Arakanlı Müslümanlara destek gösterileri düzenlendi.



Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarını kınamak için başkent İslamabad'da düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı.



Başkentte büyükelçiliklerin bulunduğu diplomatik bölge önünde toplanan Cemaat-i İslami Partisi lideri Sirac-ül Hak ve parti üyeleri Arakan'daki zulmün durması çağrısında bulundu. Hak, ayrıca Pakistan hükümetinin Myanmar ile diplomatik ilişkilerini kesmesini talep etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını Arakanlı Müslümanlara desteklerinden ötürü tebrik eden Hak, İslam'ın zor durumdaki Müslümanlara yardım etmeyi emrettiğini hatırlattı.



Hak, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'ye katliamları hemen durdurması uyarısı yaptı.



"Müslümanlar neden öldürülüyor? Suçları ne?", "Arakan'daki zulme son" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler nedeniyle başkentte güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.



Ülkenin güneyinde Karaçi kentinde de 2 binden fazla kişi Arakan'daki zulmü protesto etti.



Yine Hayber Pakthunhuva eyaletinin başkenti Peşaver ve eyaletteki diğer kentlerde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi.



Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köyün onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.



Siviller kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye gayret ediyor. BM, şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 270 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslümanın sınır bölgesindeki bekleyişi de sürüyor.



Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.



Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.