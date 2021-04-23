Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif kefaletle serbest bırakıldı
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Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif kefaletle serbest bırakıldı

Pakistan'da ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif kefaletle serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'da 28 Eylül 2020'de kara para aklamadan ve yolsuzluktan tutuklanan ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif, kefaletle serbest bırakıldı.

Pakistan'da 28 Eylül 2020'de kara para aklamadan ve yolsuzluktan tutuklanan ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri ve eski Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif, kefaletle serbest bırakıldı.

Lahor Yüksek Mahkemesi heyetinin dün verdiği kefalet kararının ardından Şerif, serbest bırakıldı.

Mahkeme, Şerif'in yaklaşık 32 bin 500 dolar kefalet ödemesine hükmetti.

Yaklaşık 7 ay cezaevinde kalan Şerif'i, hapishane çıkışında bir grup destekçisi karşıladı.

Kovid-19 sebebiyle kutlama yapılmayacak

PML-N Genel Başkan Yardımcısı ve eski başbakanlardan Navaz Şerif'in kızı Meryem Navaz, amcası Şerif'i evinde ziyaret etti.

Ana muhalefet partisi PML-N, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şerif'in serbest bırakılmasının kutlanmayacağını açıkladı.

Şerif, 28 Eylül 2020'de tutuklanmıştı

Şerif ve oğlu Hamza Şahbaz'ın birlikte yargılandığı Ramazan Şeker Fabrikaları davası, 9 Nisan 2019'da başlamıştı.

Şerif'in oğlu Şahbaz, Haziran 2019'da kara para akladığı ve Ramazan Şeker Fabrikalarında yolsuzluk yaptığı iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kara para aklama ve yolsuzlukla suçlanan Şerif ise 28 Eylül 2020'de Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunca (NAB) söz konusu dava kapsamında tutuklanmıştı.

Davada, Şerif'in Pencap Eyalet Başbakanı olduğu 2013-2018 döneminde oğlunun sahip olduğu fabrikaya devlet kaynaklarını kullanarak köprü ve atık sistemi kurduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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