Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

Pakistan'da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.

21.10.2019 10:07
Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

Pakistan'da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.


Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Mianwali bölgesinde aşırı hızla giden bir treyler ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Çarpışmanın ardından ambulansta yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği ve ambulansta çıkan yangını söndürdüğü bildirildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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