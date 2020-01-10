Pakistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü
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Pakistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü

Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

10.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:26
Pakistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü

'ın kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan akaryakıt istasyonundaki bir araçta dolum işlemi sırasında patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Pakistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü
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