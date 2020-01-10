Pakistan'da akaryakıt istasyonunda patlama: 2 ölü
Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Peşaver kentinde bulunan akaryakıt istasyonundaki bir araçta dolum işlemi sırasında patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. - PEŞAVER