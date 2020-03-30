Pakistan'da adi suçlardan hüküm giyenlerin tahliyeleri durduruldu Pakistan Yüksek Mahkemesi, eyalet mahkemelerinin, adi suçlardan hüküm giyenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verdiği tahliye kararlarının durdurulmasına hükmetti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eyalet mahkemelerinin, adi suçlardan hüküm giyenler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verdiği tahliye kararlarının durdurulmasına hükmetti.

Ülke basınında çıkan habere göre, Yüksek Mahkeme Başkanı Gülzar Ahmed, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle alınan, adi suçlardan hüküm giyenlerle bu suçlardan yargılaması devam edenlerin salıverilmesi kararının durdurulduğunu duyurdu.

Ahmed, kararların aceleye getirildiğini belirterek "Koronavirüs ciddi bir konudur ancak acele ve korku ile alınan kararlar işe yaramaz." ifadesini kullandı.

Eyalet mahkemelerinin, tahliye kararlarında şikayetçilerin görüşlerini dikkate almadığına vurgu yapan Ahmed, eyalet yetkililerini ve mahkemeleri, yüksek mahkemenin konuyla ilgili bu görüşünü dikkate almaya çağırdı.

Pakistan'da, geçen hafta, İslamabad Yüksek Mahkemesi de dahil olmak üzere birçok yüksek mahkeme, cezaevlerindeki koşulları iyileştirmek ve Kovid-19 tedbirlerini artırmak amacıyla adi suçlardan hüküm giyen ve bu suçlarla ilgili yargı süreci devam eden 500'den fazla kişinin serbest bırakılması kararı vermişti.

Ülkede, 1625 kişide Kovid-19'a rastlanırken, salgın nedeniyle 20 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA