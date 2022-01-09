Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri 6 teröristi etkisiz hale getirdi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri 6 teröristi etkisiz hale getirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Ketta şehrinde güvenlik güçleri, teröristlerin saklandığı yere baskın düzenledi.
Çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna yönelik bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan, bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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