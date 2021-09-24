Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, aldıkları istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri Belucistan'ın Karan bölgesinde operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin gizlendiği yerde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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