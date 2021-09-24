Pakistan'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, aldıkları istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri Belucistan'ın Karan bölgesinde operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin gizlendiği yerde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgiye yer verilmedi.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri