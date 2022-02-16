Pakistan'da 6 saldırgan etkisiz hale getirildi
AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 6 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 6 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Buleda bölgesi yakınında saldırganların saklandığı yere operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 6 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.
Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel