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Pakistan'da 6 saldırgan etkisiz hale getirildi

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da 6 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 6 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 6 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Buleda bölgesi yakınında saldırganların saklandığı yere operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 6 saldırganın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Güvenlik güçleri, Pakistan, Güncel, Haberler

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