Pakistan'da 5. Uluslararası Takım Ruhu Yarışması başladı

Pakistan'da 3 gün sürecek 5. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması (PATS) başladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Özbekistan, Ürdün, Suudi Arabistan, Kenya, Fas, Nepal ve Sri Lanka'dan askeri takımlar bu yıl düzenlenecek yarışmaya katılmak için ülkeye geldi.

Ulusal Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde (NCTC) 3 gün sürecek yarışmada askerlerin becerileri, dayanıklılığı ve son derece zor şartlar altında vereceği tepkiler ölçülecek.

Türkiye, 2020'de düzenlenen 3. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda Uluslararası Takımlarda birinci olarak altın madalya kazanmıştı.