Pakistan'da 5. Uluslararası Takım Ruhu Yarışması başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'da 5. Uluslararası Takım Ruhu Yarışması başladı

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan'da 5. Uluslararası Takım Ruhu Yarışması başladı

Pakistan'da 3 gün sürecek 5. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması (PATS) başladı.

Pakistan'da 3 gün sürecek 5. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması (PATS) başladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Özbekistan, Ürdün, Suudi Arabistan, Kenya, Fas, Nepal ve Sri Lanka'dan askeri takımlar bu yıl düzenlenecek yarışmaya katılmak için ülkeye geldi.

Ulusal Terörle Mücadele Eğitim Merkezi'nde (NCTC) 3 gün sürecek yarışmada askerlerin becerileri, dayanıklılığı ve son derece zor şartlar altında vereceği tepkiler ölçülecek.

Türkiye, 2020'de düzenlenen 3. Uluslararası Pakistan Ordusu Takım Ruhu Yarışması'nda Uluslararası Takımlarda birinci olarak altın madalya kazanmıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Özbekistan, Sri Lanka, Pakistan, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title