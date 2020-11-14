Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

14.11.2020 08:01 | Son Güncelleme: 14.11.2020 08:04
Pakistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Ketta'nın 38 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının, Pişin, Harnai ve Belucistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.

Çok sayıda Pakistanlı, 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara çıktı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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