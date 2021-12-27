Pakistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Pakistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Astore bölgesinin 26 kilometre kuzeyi olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 45 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

NSMC, sarsıntının çevre bölgelerde de hissedildiğini belirtti.

Çok sayıda Pakistanlı, depremin ardından sokaklara çıktı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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