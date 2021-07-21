Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rajanpur şehri yakınında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Rajanpur şehri yakınında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi, merkez üssü Rajanpur'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 39 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlerde, 5,2 büyüklüğündeki depremin Dera Gazi Han, Dajal ve Zahir Pir'de de hissedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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