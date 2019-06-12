ANKARA (A.A) - Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine göre, Pakistan'ın kuzeyindeki Batagram şehrinin 11 kilometre batısında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerel saatle 08.10'da meydana gelen depremin derinliğinin 30,7 kilometre olduğu belirtildi.

Depremde can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA