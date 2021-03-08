Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

08.03.2021 08:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:18
Pakistan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Güney ve Kuzey Veziristan bölgelerinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Güney ve Kuzey Veziristan bölgelerinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Datakhel ve Güney Veziristan'ın Zoida kasabalarında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaşanan çatışmalarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği, teröristlerin, Pakistan Talibanı'na (TTP) mensup olduğu bildirildi.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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