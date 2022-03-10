Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarda 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Maddi Khel ve Babar Gap bölgelerinde saldırganlara yönelik ayrı ayrı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.