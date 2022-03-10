Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarda 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarda 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Maddi Khel ve Babar Gap bölgelerinde saldırganlara yönelik ayrı ayrı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonlarda 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel