Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarda 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonlarda 4 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Veziristan'ın Maddi Khel ve Babar Gap bölgelerinde saldırganlara yönelik ayrı ayrı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 4 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Güvenlik güçleri, Veziristan, Pakistan, Güncel, Haberler

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