Pakistan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda biri üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker yaralandı.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Bajaur ve Kuzey Veziristan bölgelerinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışmalar çıktı.

Çatışmalarda biri sözde komutan düzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, bir asker yaralandı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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