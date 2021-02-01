Pakistan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Pakistan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

01.02.2021 20:35 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:38
Pakistan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist ölü ele geçirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 terörist ölü ele geçirildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Afganistan sınırındaki Lower Dir bölgesinde teröristlerin gizlendiğine dair ihbar alan güvenlik kuvvetlerinin operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduklarına dair bir açıklama yapılmadı.

Pakistan güvenlik kuvvetleri, bölgede Pakistan Talibanı'na (TTP) yönelik operasyonlar düzenliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, hava saldırısı, çatışma ve kara mayını patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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