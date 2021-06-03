Pakistan'da 3 çocuk buldukları el bombasıyla oynarken öldü
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Pakistan'da 3 çocuk buldukları el bombasıyla oynarken öldü

Pakistan'da 3 çocuk buldukları el bombasıyla oynarken öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde el bombasıyla oynayan çocuklardan 3'ü hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde el bombasıyla oynayan çocuklardan 3'ü hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Ketta şehrinde yaşları 10 ila 14 arasındaki 5 çocuk, bir mezarlıkta buldukları el bombasıyla oynamaya başladı.

Bombanın patlaması sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 2'sinin yaralandığı belirtildi.

Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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