Pakistan'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" kutlanıyor
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Pakistan'da "23 Mart Pakistan Milli Günü" kutlanıyor

23.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:06
Pakistan'da

Pakistan'da ülke genelinde "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.

Pakistan'da ülke genelinde "23 Mart Pakistan Milli Günü" dolayısıyla kutlamalar yapılıyor.

Britanya Hindistanı'ndaki Müslümanların 23 Mart 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin kabul edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen kutlamalar bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri doğrultusunda yapılıyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen törenlerde katılımcıların maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi zorunlu tutuldu.

Devlet binalarında bayrak töreni düzenlenirken, ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah ve Pakistan'ın Milli Şairi Muhammed İkbal'in mezarlarında nöbet değişim töreni düzenlendi.

Başta başkent İslamabad olmak üzere çeşitli şehirlerde caddeler, sokaklar ve evler Pakistan bayrakları ile donatıldı.

Öte yandan, her sene Pakistan Milli Günü kapsamında gerçekleştirilen askeri geçit töreni, hava şartları dolayısıyla bu yıl 25 Mart'a ertelendi.

Pakistanlı liderlerden mesajlar

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Milli Günü kapsamında paylaştığı mesajında, Pakistan'ı ekonomik olarak güçlü ve müreffeh bir devlet haline dönüştürmede kararlı olduklarını yineledi.

Alvi mesajında, Pakistanlılardan "devlet terörizminin ve baskının" en kötüsüne maruz kalan Keşmirli kardeşlerini de hatırlamasını talep etti.

Dünya ülkelerinin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de işlediği insan hakları ihlallerinin farkına varmaları gerektiğine dikkat çeken Alvi, Güney Asya'da kalıcı bir barışın anahtarının Cammu Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözümü olduğunu vurguladı.

Başbakan İmran Han da 23 Mart 1940'ın önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, Müslümanların ayrı bir devlet kurmaya karar vererek kendilerini baskı prangalarından ve Hindutva (Hindu milliyetçiliği) zihninin köleliğinden kurtardığına işaret etti.

Han, Cammu Keşmir halkı ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, Keşmir halkını manevi, siyasi ve diplomatik olarak desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

23 Mart 1940'ta Lahor'da toplanan Tüm Hindistan Müslüman Birliği, Britanya Hindistan'ındaki Müslümanlar için ayrı bir devlet talebini içeren Lahor Tasarısını kabul etmişti.

Söz konusu tarih, Pakistanlılarca her sene kutlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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