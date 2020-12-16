Pakistan'da 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 148 kişi anılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pakistan'da 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 148 kişi anılıyor

16.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:37
Pakistan'da 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 148 kişi anılıyor

Pakistan'da, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 148 kişi anma törenleri düzenleniyor.

Pakistan'da, Hayber Pahtunhva eyaletinin Peşaver şehrinde 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 148 kişi anma törenleri düzenleniyor.

Başta Peşaver halkı olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda yaşamını yitirenlerin hafızalarda olduğu ve dualarla anıldığı vurgulandı.

Açıklamada, 16 Aralık'ın tüm ulusu bir araya getirdiği kaydedildi.

Ulusal Meclis Başkanı Esad Kayser ise 16 Aralık'ın Pakistan'ın tarihindeki en karanlık gün olduğunu belirtti.

Sosyal medyada aralarında siyasetçi, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu binlerce kişi 16 Aralık ile ilgili mesajlar paylaştı.

Peşaver'de 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 148 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

İlgili Haberler

Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan terör örgütüne müzahir 5 kişi tutuklandı
Askerlere taşlı sopalı saldırıda bulunan terör örgütüne müzahir 5 kişi tutuklandı
Domuz avında vurulan okul müdür yardımcısı hayatını kaybetti
Domuz avında vurulan okul müdür yardımcısı hayatını kaybetti
Kerkük'te petrol kuyularına düzenlenen DEAŞ saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı
Kerkük'te petrol kuyularına düzenlenen DEAŞ saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Lütfi Elvan Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akbağ Serdar Ortaç Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Serdar Aziz Samet Aybaba Yılmaz Vural Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan'da 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 148 kişi anılıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:40:34. #1.15#
title