Pakistan'da 2 ayrı patlama 1 ölü, 12 yaralı

Pakistan'da 2 ayrı patlama 1 ölü, 12 yaralı

Pakistan'da 2 ayrı patlama 1 ölü, 12 yaralıPakistan, (DHA)- Pakistan'da art arda 2 ayrı patlama meydana geldi.

05.09.2019 23:25
Pakistan'da 2 ayrı patlama 1 ölü, 12 yaralı

Pakistan'da 2 ayrı patlama 1 ölü, 12 yaralı

Pakistan, (DHA)- Pakistan'da art arda 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

Ketta kentindeki Kharotabad ve Khaizi bölgelerinde 2 ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda, aralarında 2 polis ve birkaç gazetecinin de bulunduğu 12 kişi yaralanırken; 1 kişi ise yaşamını yitirdi.

Pakistan'da 2 ayrı patlama 1 ölü, 12 yaralı
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et