Pakistan'da 19 yaşındaki dağcı K2'ye tırmanan en genç kişi oldu

Pakistan'da 19 yaşındaki Şehroze Kaşif, dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan en genç dağcı oldu.

Pakistan'da 19 yaşındaki Şehroze Kaşif, dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'ye tırmanan en genç dağcı oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, Kaşif'in babası Kaşif Süleyman, oğlunun 14 Temmuz'da K2 dağının ana kampına ulaştığını ve bu sabah da 8 bin 611 metre yüksekliğindeki dağın zirvesine çıkmayı başardığını söyledi.

Genç dağcı Kaşif, 11 Mayıs'ta da dünyanın en yüksek dağı Everest'e çıkmayı başarmıştı.

Kaşif, Everest Dağı'na tırmanmayı başaran 6. ve en genç Pakistanlı olmuştu.

Dağcılığa 11 yaşında başlayan Kaşif, bugüne kadar 3 bin metreden 8 bin metreye kadar çok sayıda dağa tırmandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı