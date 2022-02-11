Pakistan'da 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi sürüyor

Pakistan'ın Pencap eyaletinde dün başlayan ve 13 Şubat'ta sona erecek olan 17. Uluslararası Çolistan Çöl Rallisi sürüyor.

Pencap hükümeti tarafından organize edilen etkinlik, ülkenin güneydoğusundaki Çolistan Çölü'nde gerçekleştiriliyor.

Sıralama turu için dün direksiyon sallayan yarışmacılar, bugün çeşitli kategorilerdeki ilk turlar için kıyasıya rekabet etti.

Çolistan'da 2005'ten bu yana düzenlenen ralliye bu yıl 140 yarışmacı katıldı. Aralarında yaklaşık 10 kadın yarışmacının da bulunduğu etkinlik için ülkenin çeşitli şehirlerinden binlerce seyirci bölgeye geldi.

Öte yandan, ralli parkuruna girip çıkan seyirciler ve araçlar tehlikeli anların yaşanmasına yol açtı.

Pencap'ın Rahim Yar Han, Bahawalnagar ve Bahawalpur bölgelerini kapsayan ralli, 500 kilometrelik parkura sahip.

9 Şubat'ta ralliye katılmak üzere Çolistan'a gelen bir arazi aracı sürücüsünün kalabalığa girmesi sonucu iki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetmiş, üç kişi yaralanmıştı.

Dün başlayan ralli 13 Şubat'ta sona erecek.