Pakistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi Pakistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit için fidan dikildi.

Pakistan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit için fidan dikildi.

TİKA tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Ankara Park'ta düzenlenen etkinlikte, şehitlerin anısına 251 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, İslamabad Belediye Başkanı Sheikh Ansar Aziz ve TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut'un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin, Türk halkının özgür iradesini hedef almayı amaçladığını belirterek, Türk halkının uzun yıllardan bu yana özgür irade ve demokrasiden yana olduğunu ifade etti.

Darbe girişiminin, Türkiye'nin seçilmiş cumhurbaşkanına, meclisine ve hükümet yetkililerini yönelik olduğunu hatırlatan Yurdakul, "15 Temmuz da gerek olduğunda kendi kaderimizi kendi ellerimizle yazabildiğimizi gösterdik. 4 yıl önce yaptığımız buydu. " dedi.

Yurdakul, Pakistan'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında duran ilk ülkelerden olduğuna vurgu yaparak, bunun tarihi öneme sahip olduğunu ve Türk halkının bu desteği asla unutmayacağını kaydetti.

Konuşmasında, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilere de değinen Yurdakul, her alanda giderek gelişen ikili ilişkilerin dostane şekilde güçlendiğini bildirdi.

"Biz iki devletiz ama bir halkız"

İslamabad Belediye Başkanı Aziz de Pakistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin tarihinin çok eskilere dayandığını belirterek, ülkesinin, Türkiye ile samimi ve yakın iş birliğinden ayrıcalıklı istifade ettiğini vurguladı.

Aziz, "İki ülke halklarının kalplerinin birlikte attığına şüphe yok. Biz iki devletiz ama bir halkız." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, siyasetten etkilenmediğini belirten Aziz, öte yandan, iki ülke arasındaki bu ilişkilerin son yıllarda giderek güçlendiğine işaret etti.

Aziz, Türkiye'nin, ülkesinin zor zamanlarında da Pakistan dayanışma sergilediğine değinerek, aynı şekilde Pakistan'ın da her zaman ve koşulda Türkiye'nin yanında olduğunu mesajını paylaştı.

Pakistan halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da hayranı olduğunu vurgulayan Aziz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güçlü ve müreffeh bir ekonomik güce dönüştürdü. Ayrıca, Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek ve yardımın genişletilmesinde en önemli rolü oynadı. Türkiye halkını selamlıyorum. Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu."

Aziz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, Türk tarihindeki en soylu günlerden biri olduğuna değinerek, Türkiye'nin bugün de anavatanlarını cesurca savunan şehitlerini andığını belirtti.

"TİKA, ülkemizin kahramanlık hikayesini dünyaya duyurmaya gayret ediyor"

TİKA İslamabad Koordinatörü Umut da Türk halkının kahramanca mücadelesiyle 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığını belirterek, "TİKA olarak 2016'dan bu yana ülkemizin kahramanlık hikayesini tüm dünyaya duyurabilmek için bizler de çeşitli programlar yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Bu kapsamda, İslamabad'daki Ankara Park'ta 251 şehit adına 251 fidan diktiklerini anlatan Umut, "15 Temmuz, gelecek nesillerin okuyacağı bir kahramanlık hikayesi olarak ülkemiz tarihine düşülmüş bir nottur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA