Pakistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz şehitleri, darbe girişiminin üçüncü yılında Pakistan'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde düzenlenen anma etkinliğine Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri ve Pakistan'ın eski Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmud ile 20'nin üzerinde yabancı misyon şefleri ve temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Yurdakul, konuşmasının başında Pakistan'ın ulusal şairi Muhammed İkbal'in "Osmanlıların üzerine bir keder dağı yıkılmışsa sen hiç üzülme çünkü şafak yüz bin yıldızın kanı dökülmeden sökmez." dizelerini okuyarak başladı.

Bu darbe girişimini Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in planladığını, orduya sızan üyelerinin de uyguladığını vurgulayan Yurdakul, "Bu saldırı, Türk halkının bu zamana kadar gördüğü en kanlı ve haince terör saldırısı olarak tarihe geçti. Darbeciler parlamentomuzu, Cumhurbaşkanlığı kompleksini, Milli İstihbarat Teşkilatını, polis binalarını ve Özel Harekat Daire Başkanlığını vurdu." diye konuştu.

Darbe girişimiyle FETÖ tehdidinin herkes tarafından görülebilir hale geldiğini söyleyen Yurdakul, "Bu örgütü gerçekten anlamak için oluşturdukları ağı dikkatli incelemeliyiz. Okullardan başlayarak kendilerine beyinleri yıkanmış, liderlerinin söylediklerini sorgulamadan yapacak insan devşirdiler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iç ve dış politikasında FETÖ'yle mücadelenin de öncelikler arasında yer aldığını kaydeden Yurdakul, "Özellikle son 3 yıl bu organizasyona karşı içeride ve dışarıda yürüttüğümüz mücadele ülkemizin önceliklerinden birisidir. Bu mücadele çerçevesinde darbecileri hukuk çerçevesinde yargı karşısına çıkardık, örgüt üyelerini devlet kadrolarından temizledik ve özellikle ekonomik kaynaklarını kurutarak paralel devlet yapısını çökerttik." dedi.

Yurdakul, örgütün yıllarca farklı ülkelerde de yapılandığına dikkati çekerek, "Bakanlığımızın önceliklerinden biri de bu örgütün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele olmuştur. FETÖ'nün aktif oldukça içinde bulundukları ülkeler için de bir tehdit olduğunu anlatıyor, örgütün yurt dışı yapılanması ile para kaynaklarını engellemeye çalışıyoruz. Türkiye Maarif Vakfıyla eğitim alanında yapılanmalarının önüne geçiyoruz." şeklinde konuştu.

FETÖ'yü Pakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Asya Parlamenterler Asamblesi gibi ülke ve kurumların da terör örgütü olarak tanıdığını anımsatan Yurdakul, uluslararası camianın FETÖ tehdidinin ciddiyetini anladığını da sözlerine ekledi.

"Pakistan halkı tek yürek oldu"

Mahmud da 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan vatandaşların cesaretleriyle demokrasi tarihine geçtiğini söyleyerek, "Bugün burada bulunma nedenim Pakistan olarak Türk halkına desteğimizi göstermektir. Türklere tarihte de yaptığımız gibi ne olursa olsun kilometrelerce uzaktan destek vermeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Türklerin de aynısını bize yapacağını biliyorum." dedi.

15 Temmuz'da Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Mahmud, "Darbe girişiminin yaşandığı haberini aldığımız anda Pakistan devleti ve halkı olarak Türkiye'ye desteğimizi ilettik. Pakistan halkı tek yürek oldu, parlamentomuz Türkiye'yi desteklemek için ortak açıklama yaptı. O gün Türkiye'nin yanında durduğumuz için bugün çok gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası AA muhabirine konuşan Mahmud, iki ülkenin tarih boyunca her zaman birbirinin yanında yer aldığını da söyledi.

Anma etkinliğinde, FETÖ yapılanmasını, elebaşını ve örgütün bu zamana kadar yaptığı tüm antidemokratik girişimlerini anlatan bir kısa film de izletildi.

Kaynak: AA