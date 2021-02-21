Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan "ayrılıkçı" tasarının onaylandığı Fransa'ya "ayrımcı tutumu bırakma" çağrısı
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Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan "ayrılıkçı" tasarının onaylandığı Fransa'ya "ayrımcı tutumu bırakma" çağrısı

21.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:06
Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "ayrılıkçı" yasa tasarısının gündemde olduğu Fransa'ya "ayrımcı tutumları" bırakması çağrısı yaptı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "ayrılıkçı" yasa tasarısının gündemde olduğu Fransa'ya "ayrımcı tutumları" bırakması çağrısı yaptı.

Radyo Pakistan'ın haberine göre, Alvi, başkent İslamabad'da dini özgürlükler ve azınlık haklarıyla ilgili bir seminerde konuştu.

Fransa'da Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasa tasarısına değinen Alvi, Fransa'dan Müslümanlara karşı ayrımcı tutumlarını pekiştirmeyi bırakmasını istedi.

Alvi, ifade ve inanç özgürlüğü adı altında Hz. Muhammed'e hakaret etmenin tüm İslam ümmetine saldırı sayıldığını vurguladı.

Tasarı, Senatoda görüşülecek

Yaklaşık 6 milyon Müslüman'ın yaşadığı Fransa'da Müslümanları hedef alan bir yasa tasarısı hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin 2020'de hazırladığı ve adının başlarda "İslamcı ayrılıkçı" olduğu ancak gelen tepkiler üzerine "Cumhuriyet Prensiplerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" şeklinde değiştirilen tasarı, Fransa'daki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait dernek ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.

Ulusal Mecliste 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, 30 Mart'tan itibaren Senatoda görüşülecek. Tasarının burada oylaması yapıldıktan sonra tekrar Ulusal Meclise gelmesi bekleniyor.

Başkent Paris'te çok sayıda sivil toplum kuruluşu, gazeteci, akademisyen ve insan hakları savunucularından oluşan Ayrılıkçı Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonun çağrısıyla tasarı protesto edilmişti.

Eylemciler, tasarısının Müslümanlara karşı ayrımcılığa yol açacağı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Tasarı, Fransa'da ve birçok ülkede insan hakları savunucuların ve Müslümanların tepkisine neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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