Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin: "İlişkimiz Ortak Miras ve Ortak Kültüre Dayanıyor"

TUĞÇENUR YILMAZ - Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin dünyada bir benzeri daha olmadığını belirterek "İlişkimiz ortak miras ve ortak kültüre dayanıyor ve dolayısıyla çok güçlü." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için Türkiye'ye gelen Hüseyin, iki ülke ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Hüseyin, Türkiye ve Pakistan halkları arasında çok özel bir bağ olduğunu vurgulayarak "Türkiye ve Pakistan ilişkilerini ifade etmekte kelimeler kifayetsiz kalır." diye konuştu.

Yüksek katılım oranıyla gerçekleştirilen 24 Haziran seçimleri için Türk halkını tebrik eden Hüseyin, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı da ayrıca bu seçimlerde elde ettiği başarı için kutluyorum. Türk milletinin gelecekteki refahı ve selameti için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke ve insanları arasındaki dostluğun herhangi bir siyasi sistem değişikliği ya da küresel değişimden etkilenmeyecek yapısı olduğunu kaydeden Hüseyin, "Bizim ilişkimiz, ortak miras ve ortak kültüre dayanıyor ve dolayısıyla çok güçlü. İlişkilerimizin zamanla daha da gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma alanındaki iş birliği

Türkiye ve Pakistan'ın birçok alanda yakın iş birliğine sahip olduğuna dikkati çeken Hüseyin, Türkiye'nin Pakistan'a 4 Milgem korvetin satışına ilişkin anlaşmanın bu açıdan önemli olduğunun altını çizdi.

Hüseyin, "Türkiye ve Pakistan savunma alanında uzun zamandır iş birliği içinde. İki ülke, savunma alanında karşılıklı uzman değişimi yapıyor. Umuyorum ki savunma alanındaki bu gelişim, Türkiye-Pakistan arasındaki stratejik iş birliklerinin ilerlemesine vesile olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hüseyin, gelecekte Türkiye ve Pakistan'ın savunma alanında çok daha yakın olacağından ve iş birliklerini geliştireceklerinden şüphesi olmadığını dile getirdi.

İki ülkenin uzun süredir ekonomi, politika ve insani ilişkiler gibi birçok alanda iş birliği içinde olduğunu kaydeden Hüseyin, bu ortaklığın savunma sanayi ile kısıtlı kalmayacağına dikkati çekti. Hüseyin, "Ne olursa olsun, siyaset, savunma, insani ilişkiler ve eğitim alanlarındaki ilişkilerimiz daha da gelişecek." dedi.

Hüseyin, iki ülke arasındaki ticaret seviyesinin ikili ilişkileri yansıtmadığına işaret ederek "Ticaret alanında ilişkilerimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Bu çok önemli." diye konuştu.

Türkiye'yi "bölgesinde iyi bir ekonomik performansa sahip çok önemli bir ülke" olarak niteleyen Hüseyin, iki ülkenin ticarette birbirlerinin ürünlerini tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

"Türkiye'nin ŞİÖ'ye olumlu katkıları olacağını düşünüyorum"

Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye olması durumunda Pakistan'ın desteğinin gecikmeyeceğini vurgulayarak "Türkiye, iyi ekonomik imkanlara sahip önemli bir ülke. Türkiye'nin ŞİÖ üyeliği, örgütün yararına olacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ŞİÖ'ye üye olması için çaba harcayacaklarını kaydeden Hüseyin, "Bence bu, ŞİÖ'ye iyi bir katkı olacak. Stratejik olarak da Türkiye'nin ŞİÖ'ye olumlu katkıları olacağını düşünüyorum." dedi.

"TİKA, Pakistan'da harika iş çıkarıyor"

Memnun Hüseyin, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Pakistan'daki yardım faaliyetlerine ilişkin "TİKA, ihtiyaç sahibi Pakistanlılara yardım etme konusunda harika iş çıkarıyor." ifadesini kullandı.

TİKA'nın ülkesindeki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüseyin, "Pakistan halkı, 2005 ve 2010'da meydana gelen deprem ve sel felaketlerinde TİKA'nın yardıma koşmasını asla unutmayacak. TİKA, Pakistan'da birçok okul ve bir hastane kurdu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, dün Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında 24 kişinin ölmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek tüm Türk halkına baş sağlığı dileklerini iletti.