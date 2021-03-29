Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmayı sürdürmelerini istedi.

Alvi, daha önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulmuştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta, Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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