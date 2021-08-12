Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Kabul Etti
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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Kabul Etti

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede, Bakan Akar Pakistan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Bakan Akar tarafından Cumhurbaşkanı Alvi'ye, pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Pakistan MİLGEM Projesi'nin ilk gemisi BABÜR'ün denize indirilme törenine yönelik Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti de iletildi.

Kaynak: Habermetre

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Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Kabul Etti - Haberler
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