Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Türkiye'yi ziyaret edecek
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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Türkiye'yi ziyaret edecek

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Türkiye'yi ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye 14-16 Ağustos'ta resmi ziyarette bulunacak.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye 14-16 Ağustos'ta resmi ziyarette bulunacak.

Pakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye 14-16 Ağustos arasında resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Alvi ve Erdoğan'ın görüşmede, ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi. Ziyaret sırasında iki liderin, Türkiye'nin Pakistan için ürettiği MİLGEM korvetinin suya indirileceği törene katılacağı belirtildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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