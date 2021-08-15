Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan MİLGEM Projesi'nin 1. Gemisinin Denize İndirme Töreni'nde konuştu Açıklaması
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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan MİLGEM Projesi'nin 1. Gemisinin Denize İndirme Töreni'nde konuştu Açıklaması

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan MİLGEM Projesi'nin 1. Gemisinin Denize İndirme Töreni'nde konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan ve Türkiye'nin farklı dil ve kültüre sahip tek bir halk olduğunu belirterek "Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındadır.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan ve Türkiye'nin farklı dil ve kültüre sahip tek bir halk olduğunu belirterek "Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındadır." dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, İstanbul'da düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile katıldığı, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin 1. Gemi Denize İndirme ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

MİLGEM savaş gemisinin denize indirilmesinin ve açık deniz karakol gemisi projesinin yürütülmesinin Pakistan ve Türkiye arasındaki savunma alanında güçlü iş birliğinin kanıtı olduğunu söyleyen Alvi, "iki ülkenin benzer sınamalar ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu, başta savunma ve güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda ortaklığını derinleştirdiğini" vurguladı.

Alvi, "Pakistan, Türk savunma ürünleri için en geniş pazarlardan biri ve ortak iş birliği için fırsatlar büyük." dedi.

Türkiye ve Pakistan arasında savaş gemilerinin inşası alanındaki iş birliğinin sadece Pakistan donanmasının kabiliyetlerinin artması değil iki ülke arasındaki dostluğun da güçlenmesine katkı sağladığını belirten Alvi, şunları kaydetti:

"Nesillerimize bu eski dostluk hatırlatılmalı. Pakistan şekillenmeden önce de insani anlamda iletişim kurduk. Biz, Pakistan ile dayanışma sergileyen halklarla; Türkiye'deki kardeşlerimizle iletişim kurduk. Tüm mutluluklarımızda ve badirelerde birbirimize yardım etmek için iş birliği yaptık."

Alvi, "Pakistan, Kuzey Kıbrıs'taki Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındadır. Size çok eşsiz bir ifadeyi hatırlatayım: İki farklı kültüre ve dile sahip olabiliriz ama biz, tek halkız. Kalplerimizde Türk halkıyla beraberiz." diye konuştu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ayrıca Pakistan'ın Özel Ekonomi Bölgeleri Programı ve Pakistan-Çin Ekonomik Koridoru için Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.

Erdoğan-İmran Han İslamofobi ve dezenformasyon ile mücadelede kararlı

Alvi, Pakistanlılar olarak Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, önüne çıkan sınamalara karşı durarak Türkiye ve diğer ülkelerin kaderini değiştirdiğine inandıklarını ifade etti.

Dezenformasyon ve yanlış söylemlerin bir devlet aygıtı olarak kullanıldığını ancak Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bu tür kampanyalara karşı "kararlı biçimde" çaba gösterdiğini belirten Alvi, Türkiye ve Pakistan'ın yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye karşı seslerini birlikte yükselttiğine işaret etti.

Türkiye ve Pakistan'ın barışı ve bulundukları bölgelerin kalkınmasını teşvik ettiklerine dikkati çeken Alvi, iki ülkenin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Alvi ayrıca ülkesinin Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrardaki "paha biçilmez" rolünü takdir ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Pakistan MİLGEM Projesi'nin 1. Gemisinin Denize İndirme Töreni'nde konuştu Açıklaması - Haberler
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