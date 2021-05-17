Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, İİT ülkelerini Filistin'e insani yardım göndermeye çağırdı
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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, İİT ülkelerini Filistin'e insani yardım göndermeye çağırdı

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, İİT ülkelerini Filistin'e insani yardım göndermeye çağırdı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerine, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen katliamın kurbanlarına insani yardım gönderme çağrısı yaptı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerine, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen katliamın kurbanlarına insani yardım gönderme çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İİT ülkelerinin İsrail'e uluslararası siyasi baskı yapmanın yanı sıra bölgedeki insani durum için de çalışması gerektiğini belirtti.

İİT ülkelerine, Filistin'de İsrail'in saldırıları sonucu meydana gelen katliamın kurbanlarına insani yardım sağlama çağrısında bulunan Alvi, Pakistan Kızılayından da işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan halka, sağlık ekibi, çadır ve gerekli ihtiyaçların karşılanması için yardım göndermesini istedi.

Pakistan'a teşekkür

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Filistin'in İslamabad Büyükelçisi Ahmed Cevad Rabai ile başkentteki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede Kureyşi, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden masumlara ve Gazze halkına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Büyükelçi Rabai ise Pakistan'ın Filistin halkının korunması için gösterdiği çabaları takdir ederek İslamabad yönetimine, Filistin'e sarsılmaz desteği ve bu konudaki kararlı politikası dolayısıyla teşekkür etti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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