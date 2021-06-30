Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Hindistan'ı İslamabad ile Kabil arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmakla suçladı
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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Hindistan'ı İslamabad ile Kabil arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmakla suçladı

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, Hindistan'ı İslamabad ile Kabil arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmakla suçladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Hindistan'a İslamabad ile Kabil arasındaki ilişkileri bozmaya çalışma suçlamasında bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Hindistan'a İslamabad ile Kabil arasındaki ilişkileri bozmaya çalışma suçlamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Alvi, yerel basına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, Afganistan'da Pakistan hakkında yanlış anlaşılmalar oluşturmak istediğini söyledi.

Hindistan'ın huzur bozucu bir rol oynadığını ifade eden Alvi, uzun zamandır Yeni Delhi'nin, İslamabad ile Kabil arasındaki ilişkileri bozmak istediğini dile getirdi.

Alvi, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib'e de Pakistan karşıtı açıklamaları dolayısıyla tepki göstererek, ülkesinin 3,5 milyon Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Afgan hükümeti yetkililerinin dikkatli açıklamalar yapması gerektiğini vurgulayan Alvi, kendi hataları sebebiyle Pakistan'ı suçlamamaları gerektiğine dikkati çekti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Muhib ve bazı Afgan yetkililer, Taliban'ın güvenlik güçlerine karşı başlattığı saldırı dalgasının ardında Pakistan'ın rol oynadığına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Pakistan ise Afgan yetkililerin bu açıklamalarına tepki göstererek iddiaları reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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