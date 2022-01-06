Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, 2'nci kez Kovid-19'a yakalandı
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Politika
Geçen sene martta Kovid-19'a yakalanıp atlatan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin test sonucu yine pozitif çıktı.
Geçen sene martta Kovid-19'a yakalanıp atlatan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin test sonucu yine pozitif çıktı.
Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ikinci kez Kovid-19'a yakalandığını belirterek, vatandaşlardan salgına ilişkin önlemleri takip etmesini istedi.
Alvi, 29 Mart 2021'de Kovid-19'a yakalanmıştı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet