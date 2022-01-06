Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, 2'nci kez Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, 2'nci kez Kovid-19'a yakalandı

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, 2'nci kez Kovid-19'a yakalandı
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Politika

Geçen sene martta Kovid-19'a yakalanıp atlatan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin test sonucu yine pozitif çıktı.

Geçen sene martta Kovid-19'a yakalanıp atlatan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin test sonucu yine pozitif çıktı.

Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ikinci kez Kovid-19'a yakalandığını belirterek, vatandaşlardan salgına ilişkin önlemleri takip etmesini istedi.

Alvi, 29 Mart 2021'de Kovid-19'a yakalanmıştı.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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